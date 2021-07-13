Bağcılar Belediyesi’nden TGRT Haber sunucusu Sevda Türküsev’e ödül

Bağcılar Belediyesi 15 Temmuz programlarına bu akşam taksicilerin de katıldığı özel bir etkinlikle başladı.
Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, ”Darbeler ülkemizi zayıflatmak isteyen mihrakların başvurduğu silahlardan biri olmuştur. 2002’de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dönem değişmişti. Gezi olaylarının ardından devletin içine yuvalanan FETÖ’cülerin 18-25 Aralık girişimleri ve yine akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimi kalkışmalarıydı. Bu ülkede kendilerine göre bir düzen kurmaya kalktılar. Bu millet destansı bir başarıya imza attı. Bağcılar’da da birçok noktada Bağcılarlı hemşerilerimiz nöbet başındaydı. O gece Bağcılarımız 2 şehit vermişti. 251 şehidimizle birlikte onları ve 2 bini aşkın gazimizi de yine minnetle yad ediyoruz” dedi.Programda gazeteci yazar ve TGRT Haber’de Erol Köse ile birlikte “Bilmediklerimiz” isimli programı sunan Sevda Türküsev de Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın elinden ödül aldı. 15 Temmuz’un ve demokrasinin her daim yanında olması nedeniyle ödüle layık görülen Türküsev “Bağcılar küçük bir Türkiye’dir. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın biz hep birlikte Türkiye’yiz sloganının en güzel örneklerindendir ve 15 Temmuz’da bu meydanları inlettiniz başkanım. Cemil Meriç’in dediği gibi bu hilal ile haçın savaşıdır. Kıyamete kadar bitmeyecek ama biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk milletiyiz ilelebet vatanımıza bayrağımıza ezanımıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.