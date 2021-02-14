Bağcılar Belediyesi’nin kar mesaisi

Bağcılar Belediyesi ekiplerinin dün gece başlayan kar mesaisi devam ediyor. 300 kişilik 12 ekip, ilçe sakinlerinin rahatı için sokaklarda hem kar küreme hem de tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.
“Bütün önlemlerimizi aldık”
Karla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşerilerimizin yağan kardan zarar görmemeleri için bütün önlemlerimizi aldık. Şu anda 22 mahallemizin tamamında çalışma var. Ekiplerimiz gece gündüz demeden her noktayı temizliyorlar” diye konuştu.Ekiplerin kar mesaisi kar yağışı bitene kadar ara vermeden sürecek.