Bağcılar ile El-Halil ’kardeş şehir’ oldu

Bağcılar Belediyesi ile Filistin’in El-Halil Belediyesi arasında imzalanan protokol ile iki şehir ’’kardeş şehir’’ oldu. İmza töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sizler orada dimdik durduğunuz sürece bizler de sizlerin yanında olacağız” dedi.

Filistin’in en büyük şehirlerinden olan El Halil’in belediye başkanı Teysir Ebu Sinine, eşi ve başkan yardımcılarıyla birlikte Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, makamında ağırladığı misafirleriyle yakından ilgilendi. Ziyarette; Filistin’in içinde bulunduğu durum, İsrail’e karşı verdiği mücadele ve Türkiye’nin desteği konuşuldu.

Filistin’in önemine değinen Çağırıcı, “Osmanlı döneminde Filistin bizler için ne anlam ifade ediyorsa bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde de aynı anlamı ifade ediyor. Bugün Filistin davasının tek savunucusunun Recep Tayyip Erdoğan olması bize gurur verirken İslam ülkeleri arasındaki ilgisizlik sebebiyle de maalesef üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ama şuna inanıyoruz ki, sizler orada dimdik durduğunuz sürece bizler de sizlerin yanında olacağız. Kıyamete kadar Filistin davası baki kalacak. Yerel yönetimler olarak da karşılıklı yapacağımız maddi ve manevi işbirlikleri için de hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum” dedi.

"Tecrübelerinizi şehrimize taşıyacağız"

El Halil’in Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine de, “Yaşadığımız bütün zorluklara rağmen El Halil dünyaya açık bir belediyedir. Siz kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendirmek için işbirlikleri yapıyoruz. Sizlerle birlikte daha yaşanabilir bir El Halil meydana getirmek istiyoruz. Amacımız gerçekleştireceğimiz kardeşlik imza protokolüyle tüm dünyaya Türk kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu göstermektir. Sadece belediyeler arasında değil halklarımız arasında da bir birliktelik meydana getirmek istiyoruz. Bu anlaşmayla sizlerin tecrübelerini şehrimize taşıyıp halkımıza daha iyi hizmetler sunacağız” diye konuştu.

Daha sonra ise Bağcılar Belediyesi ile El Halil Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Başkan Çağırıcı ve Teysir Ebu Sinine’nin attıkları imzayla iki belediye kardeş oldu.