Bağcılar Kariyer Merkezi’nden kadın istihdamına destek

Bağcılar Belediyesi, İstanbul’da hizmet veren bir gıda firmasına eleman alımına aracılık etti. Kariyer Merkezi’nin düzenlediği organizasyonda iş görüşmesi yapılan ve aranan özelliklere uyan kadınlardan 10’u yemek dağıtım, temizlik ve mutfak personeli olarak çalışmaya başlayacak.
İşsizlerin evine ekmek götürmesine vesile oluyor
İşveren şirketin yöneticileriyle iş ihtiyacı olan kadınlar, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bir araya geldi. Yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde aranan profile uyan 10 kişi gıda firmasında yemek dağıtım, temizlik ve mutfak personeli olarak iş başı yapacak. İstihdama yönelik atılan her adımın mutluluk verici olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kariyer Merkezi’nin özel işletmelerle irtibatını sürdürerek işsiz insanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olmaya devam edeceğini söyledi.