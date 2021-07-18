Bağcılar Kurban Bayramı’na hazır

Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için bütün hazırlıklarını tamamladı. 850 personelin görev yapacağı 4 günlük bayramda vatandaşlar için 36 kurban kesim noktası oluşturuldu. Ayrıca ihtiyaç sahibi 400 kişinin evi ve camiler temizlenip bayrama hazırlandı.

Bağcılar Belediyesi her bayram olduğu gibi bu bayramda ilçe sakinlerinin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 4 günlük bayram süresince çeşitli müdürlüklerden toplam 850 personel hizmet için görev başında olacak. Böylece güvenlikten temizliğe kadar her türlü konuda en hızlı şekilde vatandaşların yardımına koşulacak.

36 noktada kurban kesilecek

Belediye kontrolünde komisyonca belirtilen 36 adreste kurban kesim yeri oluşturuldu. Kurban kesim alanlarında güvenli kesimin ve hijyenik şartların sağlanması için bütün önlemler alındı. Belirlenen otopark, oto yıkama alanı ve noktalar dışında kurban kesilmesine müsaade edilmeyecek. Zabıta memurları ve motorize tim kaçak kurban kesiminin önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için görev yapacak. 32 çöp aracı, 8 yıkama tankeri ve 6 kamyonetle kurban kesim noktalarında temizlik, dezenfeksiyon ve çöplerin alınması işlemleri yapılacak. Kurban atıkları da çöp konteynırlarında toplanacak.

400 ev pırıl pırıl hale getirildi

Öte yandan engelli, kimsesiz ve yaşlı vatandaşa ait 400 ev temizlenerek pırıl pırıl hale getirildi. Bu mekanlarda oturan vatandaşlar, bayramı temiz evlerinde karşılayacak. İlçede bulunan 100 cami ve mescidin temizlenerek hijyenik bir ortam olması sağlandı.

“İlçemizde bayramı huzurlu geçirmek için arkadaşlarımızla görev başında olacağız”

Sağlık ve güvenlik olmak üzere önleyici tedbirlerin alındığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizde Kurban Bayramı’nın huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için mesai arkadaşlarımızla birlikte bayram boyunca görev başında olacağız. İnşallah hep birlikte güzel bir bayram yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü de temiz bir bayram geçirilmesi amacıyla şu uyarılarda bulundu: “Görevlilerin ulaşamadığı binaların bodrum katlarını, apartman boşluklarını ve arka bahçelerimizi temizleyip dezenfekte edelim. Kurban atıklarını ağzı kapalı poşetlerde belediyemizce tahsis edilmiş konteynırlara bırakalım.”