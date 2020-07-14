Bağcılar’da 24 kurban kesim noktası belirlendi

Bağcılar Belediyesi, kurban kesim yeri olarak belirlediği 24 noktada korona virüse karşı alınacak bütün önlemleri ve uyulması gereken kuralları belirledi. Buna göre 4 metrekare içerisinde bir kişi olacak şekilde kontrollü girişin sağlanacağı alanlar, belediye ekiplerince bayram süresince sürekli denetlenecek.

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla “Kurban Hizmetleri Alt Komisyonu” toplandı.

4 metrekare içerisinde bir kişi olacak

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 60 ve üstü puanla “Uygunluk belgesi” alan yer, 24 kurban kesim noktası belirlendi. Belirlenen otopark, oto yıkama alanı çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Kesim yapılacak olan bu yerlerde Kovid-19 salgını nedeniyle önlemler de alındı. Öncelikle maske-mesafe-hijyen kuralarına riayet edilecek. Girişte ateş ölçer ve el antiseptiğinin yer alacağı kesim alanında maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca alanda 4 metrekare içerisinde bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak. Arefe gününde kesim yerlerine konteyner ve kurban poşeti de verilecek. Bayram süresince de Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü birimleri tarafından koordineli bir şekilde denetimler yapılacak.

“İnşallah güvenli bir bayram geçireceğiz”

Korona virüs salgını ile mücadele önlemleri altında gerçekleşecek Kurban Bayramı’nda vatandaşların ibadetlerini yerine getirirken sıkıntı yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına çok büyük önem gösteriyoruz. Önlemlere uyarak inşallah hep birlikte güzel ve güvenli bir bayram geçireceğiz” dedi.

Tedbirlere uymayanlar hakkında idari ve cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.