Bağcılar’da 6 bin 153 kişinin yaşadığı mahalle riskli alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bağcılar Göztepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Karara göre riskli ilan edilen ve 6 bin 153 kişinin yaşadığı 22 hektarlık (218 bin 373 metrekare) alandaki 2 bin 150 daire ve iş yeri yeniden daha modern bir şekilde inşa edilecek.
Modern bir yer haline getireceğiz
Riskli alandaki dönüşümü burada ikamet eden vatandaşla birlikte yapacaklarını belirten Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Evren Erteğin, “6 bin 153 vatandaşımızın yaşadığı bu bölgede 460 yapı, 2 bin 150 daire ve işyeri bulunuyor. Tahliyeleri ve yenileme çalışmalarını burada oturanlarla birlikte yapacağız. Bölgeyi konut, ticaret, turizm bakımından yaşanılır ve modern bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Öncelikle alanı 20 etaba böldük. Anlaşma oldukça etapları boşaltacağız” dedi.10 bölgenin riskli alan edildiği ilçede bu yıl içinde 20 Nisan 2020 tarihinde Yeni Mahalle’de 11 bin 402 metrekare büyüklüğündeki alan ile 1 Haziran 2020 tarihinde Fatih Mahallesi’nde 21 bin 398 metrekarelik saha riskli alan edilmişti.