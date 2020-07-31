banner3088

Bağcılar’da bayram namazı stadyumda kılındı

BAĞCILAR’DA İLÇE SAKİNLERİ, KURBAN BAYRAMI NAMAZINI BAĞCILAR BELEDİYESİ MAHMUTBEY STADYUMU’NDA KILDI. COVİD-19 TEDBİRLERİNİN ALINDIĞI NAMAZDA İSE ÇOCUKLAR DİKKAT ÇEKTİ. BAYRAMLIKLARINI GİYİP SÜSLENEN VE MUTLULUKLARI YÜZLERİNDEN OKUNAN ÇOCUKLAR, EL AÇIP HEM KENDİLERİ HEM DE SEVDİKLERİ İÇİN DUA ETTİ.

Bağcılar’da bayram namazı stadyumda kılındı

Bağcılar’da ilçe sakinleri, Kurban Bayramı namazını Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu’nda kıldı. Covid-19 tedbirlerinin alındığı namazda ise çocuklar dikkat çekti. Bayramlıklarını giyip süslenen ve mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, el açıp hem kendileri hem de sevdikleri için dua etti.

Korona virüs nedeniyle Bağcılarlılar, Kurban Bayramı namazı için Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu’nda bir araya geldi. Bayram namazı için bir gün önceden Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlıklar yapıldı. Ekipler, stadyumun her noktasını dezenfekte ederek steril hale getirdi. Yeşil zemin üzerinde şeritler çekilerek kıble ve sosyal mesafe sınırları belirlendi. Vatandaşların aralarına yan yana 1.60 metre arkaya doğru ise 2 metre mesafe konuldu. Stadyum girişine de dezenfektan makineleri konuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren namaz kılmak isteyenler stadyuma gelmeye başladı. Elinde seccadesi yüzünde maskesiyle alana giren vatandaşlar, sahanın başından arkaya doğru saf oluşturdu. Kurban Bayramı namazına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kimi babasının kimi dedesinin yanında namaz kılmak için stadyuma geldi. Bayramlıklarını giyinip süslenen çocukların sosyal mesafe ve maske kuralına da uyduğu görüldü. Cemaatin en küçüğü ise 6 yaşındaki Yusuf Kavak’tı. Babasıyla birlikte namaza geldiğini söyleyen Kavak, “Dünden beri çok heyecanlıyım. Gece uyuyamadım. Sabah babamdan erken kalktım. Abdestimizi alıp buraya geldik. Bayram sabahlarını çok seviyorum. Babamın anlattığı şekilde namazı kıldım sonra da herkes için dua ettim” dedi.

Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim yerlerine geçti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bozoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Bozoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
  1. GÜNDEM

banner3196

banner3552

banner3197