Bağcılar’da berber ve kuaförlere sıkı denetim

Korona virüs vak’alarında artış yaşanması üzerine Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimleri artırdı. Kişiler arasında temasın en fazla olduğu yerler listesinde ilk sıralarda yer alan kuaförleri mercek altına alan zabıta ekipleri bir günde 240 iş yerini denetledi.

Dünya genelinde tekrar artış gösteren korona virüs vak’alarıyla birlikte özellikle kalabalık, kapalı ve temas özelliği nedeniyle riski yüksek olan noktalar hayati önem taşıyor. Bu özellikteki yerlerin başında ise kuaför ve berber salonları geliyor. Bağcılar Belediyesi de sağlığın korunması için tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığı bu iş yerlerini mercek altına aldı.

Bu amaçla hazırlıklarını tamamlayan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde uygulamaya çıktı. Başta meydan ve yürüyüş yolları olmak üzere bütün sokaklar dolaşıldı. Denetimlerde iş yerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı’nın ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ufak bir ihmal virüse ortam oluşturur

Ekipler, aletlerin temizliğinden kozmetik ürünlerin korunmasına müşteri-berber arasındaki mesafeden dışarıdan misafir kabul edilip edilmediğine kadar her detaya baktı. Genelge hakkında bilgilendirmede bulunan görevliler, kurallara uymaları noktasında işyeri sahiplerini de uyardı. Halkın sağlığı gözetilerek adeta kılı kırk yaran bir şekilde gerçekleşen uygulamada sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir erkek kuaförüne yasal işlem yapıldı.

Son dönemde en çok ehemmiyet verdikleri çalışmanın kovid-19 denetimleri olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu süreçte kuaför-berber gibi özellikle temasın fazla yaşandığı yerlerde alınacak önlem hayat kurtarırken yapılacak ufak bir ihmal virüse ortam oluşturacaktır. Bu ve benzeri mekanlarda fiziksel mesafe büyük önem taşıyor. İşyeri sahiplerinden isteğim ‘Lütfen kurallara uyalım’. Hemşehrilerimiz de ihmalkarlık yapmayıp gördükleri eksiklikleri söylesinler. Biz ancak dikkat ederek salgını yenebiliriz” dedi.

Gün boyu süren geniş çaplı uygulamalarda 240 iş yeri denetlendi.