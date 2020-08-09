Bağcılar’da düğün ve nikah salonlarına denetim

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Bağcılar’da iş yerleri denetiminin ardından hafta sonu düğün salonları denetlendi. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına göre masa-sandalye düzeni yapılması ve oyunların temassız olması konusunda salon görevlileri uyarıldı.
Denetimlerde çoğunlukla genelgede belirtilen kurallara uyulduğu görülürken eksikleri olan salonlar uyarıldı. Düğün sahiplerinden de özellikle oyun oynanırken el ele tutulmadan yani halay çekmeyip temassız oyunlar oynamaları istendi. Denetim esnasında düğün veya nikah olmayan salonlara önümüzdeki hafta sonu tekrar gidilecek.