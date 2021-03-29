Bağcılar’da ikinci Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Marketleri’nin Bağcılar’da ikinci şubesi açıldı. Kurdeleyi keserek marketi hizmete sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu alışveriş noktaları vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor” dedi.
"Bu alışveriş noktaları büyük önem taşıyor"
Açılış törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleriyle kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerini açmaya devam ettiklerini söyleyen Çağırıcı, “Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz marketlerin ikincisini hemşehrilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alışveriş noktaları vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor. Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz marketlerde istediğiniz ürünü temin edebileceksiniz. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelecek” dedi.Kurdelenin kesilmesinin ardından açılan market, hizmete sunuldu. Katılımcılar, marketi gezip ürünler ve fiyatlar hakkında bilgi aldı.