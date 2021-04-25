Bağcılar’da Ramazan söyleşisi

Şair ve yazar Serdar Tuncer, konuk olduğu Bağcılar Belediyesinin söyleşi programında hayatta hiçbir şeyin bizim olmadığını, her şeyin emanet olduğunu belirterek, “İnsan oruçluyken malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan biraz da bunun için gelir. Emanet şuurunu fark ettirmek içindir” dedi.
İnsanın Ramazan’da kendisiyle yüzleştiğini de ifade eden Tuncer, “Çok önemli bir vaktin içindeyiz. Kıymetini bilenlerden eylesin Rabbim. Seneye Ramazan olacak ama belki biz olamayacağız. Bu anın değerini bilelim” diye konuştu.
Gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Tuncer, ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına ilişkin de, “Biz içeride sağlam durursak sorun olmaz. Kendisi 20 sene sonrayı görmeyecek bir ülke benim yüzyıl önceme dair siyasi maval okuyor. Çok kıymeti harbiyesi yok” açıklamasını yaptı.Tuncer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatı için de, “Operasyonlar Allah’a şükür iyi gidiyor. Allah askerimizi muvaffak etsin, muzaffer eylesin” dedi.