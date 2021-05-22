Bağcılar’da ücretsiz BESYO ve POMEM hazırlık kursu

Bağcılar Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açtı. Lise mezunu gençler, yaz mevsiminde alacakları derslerle hayallerindeki mesleğe kavuşmak için mücadele edecekler.
“Hayallerindeki mesleğe kavuşmalarına destek oluyoruz”Gençlerin hayalindeki mesleğe kavuşmaları için onlara destek olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimiz yaz mevsimini sınava hazırlanarak geçirecek. Kendilerine en kaliteli eğitimi vereceğiz. Derslere katılım gösterip azimle çalışanların sınavlarda başarılı olacağına inanıyorum” dedi.