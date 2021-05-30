Bağcılarlı engelli sporcular Polonya’da Türkiye’yi temsil edecek

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, 30 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası’na katılıyor. Türkiye’yi temsil etmenin kendilerine gurur verdiğini kaydeden sporcular, müsabakalardan Avrupa Şampiyonu olarak dönmek istediklerini söyledi.
"Elleri boş dönmeyeceklerine inanıyorum"
Şampiyona için bütün hazırlıklarını tamamlayan sporcular, bu akşam İstanbul’dan uçakla Polonya’ya hareket ediyor. Milli sporculara başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugüne kadar engelli sporcularımız gittikleri turnuvaların hiçbirinden eli boş dönmedi. İnanıyorum ki Polonya’dan da güzel haberlerle dönecekler” dedi.Antrenör Ömer Cantay’ın eşliğindeki kafile, müsabakalarda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.