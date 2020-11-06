Bağımlılıkla mücadele için Yeşilay ve Zeytinburnu el ele

Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki gençlerin tütün, alkol, uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı ile mücadelesi konusunda Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) destek alacak.

Zeytinburnu’nda tütün, alkol, uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı ile mücadele için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kuruluyor. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un imzaladığı protokol kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından Yeşilay’a, tahsisi yapılan taşınmazda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulacak. Ayrıca ahilik geleneğinden gelen esnafların, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak üzere hayata geçirilen Yeşilay Elçileri projesi de ilçede uygulanmaya başlayacak.

Bağımlılıklarından kurtulup meslek sahibi olacaklar

Yeşilay olarak yerel yönetimlerle iş birliği içinde olmayı çok önemsediklerini belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk; “Yeşilay olarak 100 yıldır bağımlılıklarla mücadele hedefiyle çalışıyor; önleyici çalışmalarımızı ve rehabilitasyon faaliyetlerimizi birlikte yürütüyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), çatısı altında 2015 yılından bu yana bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlıyoruz. Şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de 61 Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile aktif hizmet verirken, bir yandan da YEDAM’larımızın sayısını artırmak için çeşitli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi ile bugün bu protokole imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Protokol kapsamında Zeytinburnu Belediyesi iş birliği ile yeni bir Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni halkımızın hizmetine sunacağız. Zeytinburnu Belediyesi de YEDAM’dan destek alan ve Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşlarımızın mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar açacak ve iş bulmalarına destek olacak. Ek olarak Yeşilay Elçilerimiz arasına Zeytinburnu esnafı da dâhil olacak. Yürütülecek tüm çalışmalar için çok heyecanlıyız. Belediye Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyor, iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Şimdi daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz”

Zeytinburnu Belediyesi’nin Yeşilay ile imzaladığı bu iş birliği protokolü ile Zeytinburnulu gençlerin geleceğini korumak için önemli bir adım atmış bulunduklarını kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İlçemizde bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığımız çalışmalarda bundan böyle Yeşilay gibi güçlü bir cemiyetten destek alıyor olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İş birliğimizin Zeytinburnulu hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda bu protokol kamu ve STK ortaklığına iyi bir örnek olacak. İlçemizdeki Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) de işin içinde olacak elbette. YEDAM ile birlikte tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile yoğun internet kullanımına odaklanacağız” şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde tedavi gören bağımlı bireyler tarafından yapılan ahşap boyama bir kutuyu hediye etti.