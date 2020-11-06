Bağımlılıkla mücadele için Yeşilay ve Zeytinburnu el ele

Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki gençlerin tütün, alkol, uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı ile mücadelesi konusunda Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) destek alacak.
Zeytinburnu’nda tütün, alkol, uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı ile mücadele için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kuruluyor. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un imzaladığı protokol kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından Yeşilay’a, tahsisi yapılan taşınmazda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulacak. Ayrıca ahilik geleneğinden gelen esnafların, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak üzere hayata geçirilen Yeşilay Elçileri projesi de ilçede uygulanmaya başlayacak.
Bağımlılıklarından kurtulup meslek sahibi olacaklar
“Şimdi daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz”
Zeytinburnu Belediyesi’nin Yeşilay ile imzaladığı bu iş birliği protokolü ile Zeytinburnulu gençlerin geleceğini korumak için önemli bir adım atmış bulunduklarını kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İlçemizde bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığımız çalışmalarda bundan böyle Yeşilay gibi güçlü bir cemiyetten destek alıyor olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İş birliğimizin Zeytinburnulu hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda bu protokol kamu ve STK ortaklığına iyi bir örnek olacak. İlçemizdeki Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) de işin içinde olacak elbette. YEDAM ile birlikte tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile yoğun internet kullanımına odaklanacağız” şeklinde konuştu.
Protokol imza töreninde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde tedavi gören bağımlı bireyler tarafından yapılan ahşap boyama bir kutuyu hediye etti.