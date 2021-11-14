Bağlama üstadı Başakşehir’de türkü ziyafeti sundu

Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından bağlama üstadı Cengiz Özkan, Başakşehirli hayranlarına unutulmaz bir türkü akşamı yaşattı. Konserinde birlik ve beraberlik mesajları veren Özkan, seyirciyle birlikte türkü söylemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında sevilen Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan’ı sevenleriyle buluşturdu. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’ndeki konsere çok sayıda Başakşehirli katıldı. Başakşehirliler, “Kendim ettim kendim buldum”, “Değme felek”, “Telli turnam” gibi türküleri seslendiren Özkan’a zaman zaman eşlik ederek, sevilen türküleri hep birlikte söyledi.

Özkan, seyirciyle birlikte türkü söylemenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Biz güzel bir milletiz, daha güzel olabiliriz. Kimsenin kışkırtmasına gelmeden birlik ve beraberlik içinde yaşayalım” dedi.