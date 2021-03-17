“Bahara Merhaba” resim sergisi Kartal Belediyesi’nde açıldı

Zihiye İlhan’ın küratörlüğünde 29 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Bahara Merhaba’ isimli karma resim sergisinin açılışı, Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşti.
29 Mart Pazartesi günü sona erecek sergiye katkı veren sanatçılar ise şöyle; Ali Naki İlhan, Bahar Batuhan Ranlı, Belgin Bıyıkoğlu, Berna Efe, Cennet Göltaşı, Deniz Aksoy, Derinsu Yener, Elif Berberoğlu, Fatma Ayhan, Fatma Halıcı, Fevziye Sayarı, Gülay Bayrak, Halil Fatih Yamak, Hande Altunçer, Hatice Gülen Çiftçi, Hatice Ünal, Hülya Esen, Hüseyin Macar, Mustafa Ali Kasap, Nadide Altunbaş Kale, Nazire Akdağ, Sibel Tankut, Şaheser Özbalçık Yasin, Şenim Erkan, Tijen Hasçilingir, Tülin Türkar, Yeliz Hamurişçi, Zerrin Gökçe Çatalbaş ve Zihniye İlhan.Sergi iki hafta boyunca Kartal Belediyesi fuaye alanında sanatseverleri ağırlayacak.