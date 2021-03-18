Bahçelievler Belediyesi, şehit ailelerini misafir etti

Bahçelievler Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü kapsamında şehit ailelerini misafir etti.

Bahçelievler Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü kapsamında ilçe genelinde ikamet eden şehit ailelerini misafir etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, öğle yemeğinde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Yemekte bir konuşma yapan Başkan Bahadır, “Tüm şehitlerimize rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Bugün Çanakkale zaferinin ve şehitleri anma gününün 106. yılı. Biz de bugüne mahsuben Bahçelievler’de oturan bütün şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi çağırdık. Onlarla sohbet ediyoruz. Acılarını bir nebze gidermeye çalışıyoruz. Tabii ki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeye ailecek hizmet verdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Yemekte Başkan Bahadır, şehit ailelerine Kuran-i Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.