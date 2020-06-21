Bahçelievler’de açık havada sinema keyfi

Korona virüs önlemleri kapsamında sinemalara gidemeyenlere Bahçelievler’de açık havada sinema etkinliği yapıldı. Belediyenin “Park et seyret” sloganıyla başlattığı açık havada arabalı sinema etkinliğinde ’7. Koğuştaki Mucize’ adlı film gösterildi.
Bahçelievler Belediyesi, temasın azaltılması gereken korona virüs salgını döneminde de sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Hasan Doğan Spor Kompleksi Otoparkında kurulan dev ekranda "Park et seyret" sloganıyla başrollerini Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofya Aksungur’un paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ adlı film gösterildi. Vatandaşlar, araçlarını ekran karşısına park ederek, araçlarının içinde sinema keyfi yaşadı.
"Çok basit temizlik, mesafe ve maske"
"Ailecek film izlemeye stres atmaya geldik"
Ailesiyle birlikte sinema etkinliğine gelen Cihan Söylemez, belediyeye bu etkinliği yaptığı için teşekkür ederek, "Belediye başkanına böyle bir dönemde bu etkinliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Bizim için de iyi oldu ailecek film izlemeye, stres atmaya geldik" ifadesini kullandı.
Yasin Yıldız ise, "Belediye başkanımız sürekli böyle etkinlikler düzenliyor. Film çok güzel daha önce izlemiştik ama tekrardan gelip izledik. Sonuçta böyle bir dönemde böyle etkinlikler pek bulunmaz" dedi.