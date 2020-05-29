Bahçelievler’de aylar sonra ilk cuma namazı kılındı

Bahçelievler’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete kapatılan camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.
Camilerin özlendiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Camileri özlemişiz. Özellikle Bahçelievler’deki vatandaşlarımız kurallara uymuşlar. Maskesiz gelmemişler zaten biz de Bahçelievler Belediyesi olarak maske dağıtıyoruz. Tek kullanımlık kağıt seccade de yaptırdık. 1 Haziran itibariyle normalleşmeye başlıyoruz; ama burada önemli olan rehavete kapılmamak. Maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Valiliğin kararı ile bu saatte beklenen yağıştan dolayı vatandaşlarımız ıslanmasın diye cami içlerinde de namaz kılınması kararı vardı ama yağmur yağmadı hem içerisi hem de dışarısı doldu” dedi.