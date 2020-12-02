Bahçelievler’de dezavantajlı kişilere ’’ücretsiz’’ kuaförlük hizmeti

Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üstü dezavantajlı kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor. 3 ay önce hizmet vermeye başlayan Bahberber, toplamda 422 kişiye kuaförlük hizmeti verdi.

Bahçelievler Belediyesi ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üstü dezavantajlı kişilere hizmet vermek için 3 ay önce harekete geçti. Belediye bu kapsamda başkanlık binasının yanında ’’Bahberber’’ ismini verdiği bir alana kuaför yaptırdı. İlçede yaşayan dezavantajlı kişiler, tıraş olmak için berbere geliyor. Gelen kişilerin öncelikle korona virüs tedbirleri kapsamında ilk ateşi ölçülüyor. Daha sonra berber koltuğuna geçen kişiler, belediyenin berberi tarafından ücretsiz tıraş ediliyor.

3 ay önce hizmet vermeye başlayan Bahberber, toplamda 422 kişiye kuaförlük hizmeti verdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, belediyenin 3 ay önce ilçedeki engelli, bakıma muhtaç 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik ücretsiz berber hizmeti vermeye başlattığını söyledi.

Başlattıkları uygulamayla engelli, bakıma muhtaç yaşlıların saç ve sakallarının hijyen ve sağlık koşullarına uygun olarak kesildiğini belirten Bahadır, "Engellilerimiz, yaşlı büyüklerimiz pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımları sayesinde yapmak zorunda kalıyor. Biz de özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik" diye konuştu.

Bahadır, korona virüs tedbirlerini en yüksek seviyede uygulayarak ücretsiz berber hizmeti sunduklarını anlatarak, sözlerin şöyle sürdürdü:

"İnsanımıza ihtiyaç duyduğu her an yardımcı olmaya devam edeceğiz. 3 ay önce hizmet vermeye başlayan berberlerde toplamda 422 kişiye ücretsiz hizmet verdik. Bu hizmetlerimiz, korona virüs salgını tamamen geçtikten sonra berberimizin evlere gideceği şekilde genişleteceğiz. Ayrıca başlattığımız bu uygulamadan şehit yakını ve gaziler de yararlanabiliyor. Bu uygulama vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Ücretsiz berber hizmetinin, pandemi geçtikten sonra yatalak hastalar, felçli ve evden çıkamayacak derecede hasta vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Bakıma ihtiyaç duyan engelli ve hastalara verilen hizmet, özellikle yakın aile bireyleri tarafından takdirle karşılanıyor."