Bakan Kasapoğlu ve Başkan Arısoy buz pistinde incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte ilçede yapım aşaması devam eden buz pistinde incelemelerde bulundu. Buz pistinin inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ilçe gençlerinin kullanımına açılacağı belirtildi.
Zeytinburnu’nda inşa edilen pistin buz sporları adına önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Arısoy, “Zeytinburnu Buz Hokeyi Pisti tamamlandığında İstanbul’un, hatta Türkiye’nin en büyük pisti olacak. Buz sporları adına önemli bir yatırım olacağı kanaatindeyim. Alt katı antrenman ve üst katı müsabaka olmak üzere iki piste sahip olacak tesisimiz, yılda 2 bin gencimizi buz sporları ile tanıştıracak” ifadelerine yer verdi.