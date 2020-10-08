Bakan Kurum’dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer’e tablet hediyesi

Dedesinin çay ocağında 200 kilo kapak toplayarak engelli bir vatandaşı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturan Ömer Musab’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından tablet hediye edildi.
8 yaşındaki Ömer Musab’ın bu davranışı karşılıksız kalmadı. Bugün ilçede geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen 500 bin defterin dağıtım törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından tablet hediye edildi. Bakan Kurum ile sohbet eden Musab, “Okulda bizi teşvik ettiler. Sonra pandemi oldu. Biraz toplayamadım. Sonda tekrar başladım. 53 şişe kapak topladım. Belediye ekiplerimiz geldi aldı. Tekerlekli sandalye aldık” dedi.
Bakan Kurum ise, Ömer Musab’ı davranıştan ötürü taktir ederek, çevreyi kimsenin kirletmesine izin vermemesini istedi.