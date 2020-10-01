BAKSM sezonu “Pencere” oyunuyla açtı

Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu’nu, usta sanatçı Haluk Bilginer’in rol aldığı Pencere adlı oyunla açtı. Oyuna, eşi Zehra Çalık ile birlikte gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sezonun ilk oyununu, sanatseverlerle birlikte izledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşan oyunda, hijyen ve sosyal mesafe kuralları üst düzeyde uygulandı.

Açıldığı günden beri birçok konser ve söyleşilere ev sahipliği yapan, sanatseverlerin gözde kültür merkezlerinden BAKSM, 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu’nu ‘Pencere’ adlı oyunla açtı. Tiyatro dünyasının usta oyuncularından Haluk Bilginer’in Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir ile aynı sahneyi paylaştığı oyuna, büyük ilgi gösteren Beylikdüzü’ndeki sanatseverler, oyun sonunda beğenilerini alkışlarla gösterdi. Oyunu, eşi Zehra Çalık ile birlikte izleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da kültür sanat sezonunun açılış coşkusunu sanatseverlerle paylaştı.

130 dakikalık heyecan dolu serüven

Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adamın hikayesinin sahneye taşındığı oyunu izlemeye gelenler, kendilerini heyecan dolu bir serüvenin içinde buldu. Haluk Bilginer’in Tom ve Esra Bezen Bilgin’in Kyra karakterlerine hayat verdiği oyunda, ilişkilerinin bitmesinden üç yıl sonra, Tom’un Kyra’yı ziyaret etmeye karar vermesiyle gelişen olaylar anlatıldı. Seyirciler, 130 dakika süren oyunda, Tom ve Kyra’nın tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurup kuramayacağını heyecanla izledi.

Pandemi kuralları üst düzeyde uygulandı

BAKSM’de sanatseverlerle buluşan oyunda, hijyen ve sosyal mesafe kuralları üst düzeyde uygulandı. Oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulduğu Beylikdüzü Sahnesi’ne sanatseverler sırayla alındı. Oyun öncesinde seyircilere maskelerini çıkarmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. Oyun sonrasında, seyircilerin kapıda yoğunluk oluşturmayacak şekilde tiyatro salonundan çıkmaları sağlandı. Sanatseverlerin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak Covid-19 nedeniyle alınan tedbirleri üst düzeyde uygulayan Beylikdüzü Belediyesi, sanatseverlerden tam not aldı.