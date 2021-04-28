Banvit, IQF şoklama teknolojisiyle gıda israfının da önüne geçmeyi hedefliyor

Banvit, IQF adı verilen şoklama teknolojisiyle ürettiği ‘Dondurulmuş Piliç’ ürünlerini tüm Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sundu. Şirket, bu inovatif ürünün ambalaj tasarımında kullandığı kilitli aç kapa poşet özelliğiyle, gıda israfının önüne geçilmesine de katkı sağlayacak.

Gıda sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olan Banvit, inovasyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. IQF adı verilen şoklama teknolojisi kullanılarak üretilen ve kilitli ambalaj özelliğiyle şirketin bu kategorideki ilk ürünleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Verilen bilgiye göre, eksi 40 derecede tek tek dondurulan, böylece lezzetleri korunan parça piliçler derin dondurucuda birbirine yapışmadan kolaylıkla saklanabiliyor. IQF teknolojisi kullanılarak başlangıç aşamasında Piliç Baget, Kanat, Bonfile Göğüs ve Izgara Tava ürünleriyle tüketicinin karşısına çıkan şirket ilerleyen dönemde farklı ürünlerini de tüketicinin beğenisine sunmayı planlıyor. Kilitli aç-kapa ambalajı sayesinde tüketiciler ihtiyaçları kadar ürünü poşetten alıp, kalan ürünleri bir sonraki kullanımlarına kadar derin dondurucuda güvenle saklayabiliyorlar. Şirket ayrıca ambalaj tasarımında kilitli poşet özelliğini kullanarak gıda israfının önüne geçilmesine de katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Banvit BRF Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Gürleroğlu, “Tüketicilerimizin ürünlerimizi aldıktan sonra kendilerinin bu ürünleri buzluğa attığını biliyoruz. Ancak ev koşullarında yavaş yavaş donduğu için lezzet ve besin değerlerinde kayıplar olabiliyor. Yakın zamanda özel şoklama teknolojisi kullanarak ürettiğimiz ve kilitli aç-kapa ambalaj özelliğiyle dondurulmuş kategorisindeki Piliç Baget, Izgara Tava, Bonfile Göğüs ve Kanat ürünlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Eksi 40 derecede hızla dondurduğumuz bu ürünler hem birbirlerine yapışmıyor hem de besin değerleri, lezzetleri daha çok korunmuş oluyor. Tüketiciler istedikleri kadar ürünü kilitli ambalajdan alıp, kalanını yine güvenle saklamaya devam edebiliyorlar. Böylece gıda israfının da önüne geçilmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Zincir marketler kanalıyla tüm Türkiye’de satışa sunulan Banvit Dondurulmuş Piliç Baget, Izgara Tava, Kanat ve Göğüs’ün, yakında alternatif satış noktalarından da tüketicilerle buluşacağı belirtildi. Şirket, ayrıca dondurulmuş ürün kategorisine ekleyeceği yeni ve pratik farklı lezzetlerle de sofraları renklendireceğini duyurdu.