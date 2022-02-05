Barış Manço ve Cem Karaca anısına Maltepe’de muhteşem konser

Anadolu Rock müziğine damgasını vurmuş sanatçılar Barış Manço ile Cem Karaca, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel bir konserle anıldı. Konserde müzisyen Göksel Doğançay sahne aldı.

Maltepe Belediyesi, Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço’yu ölümünün 23’üncü, Cem Karaca’yı 18’inci yılında düzenlediği konserle andı. Müzisyen Göksel Doğançay’ın sahne aldığı “Ustaları Anma Konseri", Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şubat ayında vefat eden Barış Manço ve Cem Karaca’nın Türkiye’nin iki önemli değeri, medarı iftiharı olduğunu ifade eden Doğançay, “Bu iki sanatçının şarkılarının sözlerine baktığınızda aşkı, dostluğu, kardeşliği, barışı ne kadar güzel ifade etmişler. Gençlere her zaman söylüyorum. Bu insanları dinlediğimiz sürece konuşma üslubumuz, düşüncemiz, felsefemiz, mantalitemiz değişir. Manço ve Karaca ozanlık geleneğini sürdüren modern ozanlardır” dedi.

Doğançay, orkestrasıyla birlikte sahne aldığı konsere Cem Karaca’nın 1974 yılında çıkardığı “Namus Belası” isimli eserini seslendirerek başladı. Doğançay, iki büyük ustanın unutulmaz eserlerini dinleyicilerle yeniden buluşturdu. Doğançay’ın kendine özgü yorumuyla icra ettiği eserlere eşlik eden dinleyiciler Maltepe’de anılar ve müzikle dolu unutulmaz bir akşam yaşadı.