Başakşehir Belediyesi 2022 bütçesi onaylandı

Başakşehir Belediye Meclisi, ekim ayı ikinci toplantısında 2022 yılı tahmini bütçesini ve performans programını görüştü. Başakşehir Belediyesi’nin 2022 yılına dair tahmini bütçesi oy çokluğu ile meclisten geçti.

Başakşehir Belediyesi Meclisi, ekim ayı ikinci toplantısında Başakşehir’in altyapı, eğitim, yeşil alan, kentsel dönüşüm ve birçok hizmet ve yatırımların yer aldığı 2022 yılı tahmin bütçesini ve performans programı taslağını görüştü. Belediye Meclisi, 2022 yılı bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

“Kapım meclis dışında da açık”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, görüşmelerde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin sorularını da cevapladı. Başkan Kartoğlu, “Makam ve gönül kapılarım herkese açık. Meclis dışında da muhabbetlerimiz devam etmeli. Muhalefetin de düzeyli bir şekilde sağlanmış olması beni sevindirdi. İlçemizde yapılacak olan faaliyetler, eleştirilerle daha da güzel olacak” dedi.

Başkan Kartoğlu, soruları tek tek cevapladı

Bahçeşehir Gölet ile ilgili sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığını hatırlatan Başkan Kartoğlu, hukuki durumların tartışılmasının doğru olmadığını ifade etti. Ziya Gökalp Mahallesi’nde ciddi bir kentsel dönüşüm olduğunu belirten Kartoğlu, “Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yarım bıraktığı yolun açılışına sizleri de davet edeceğim. İlçemize büyük bir külfeti olmasına rağmen 3. Yolu bitiriyoruz. Bölgeye büyük katkılar sağlayacak. Yine Bahçeşehir’de kurulacak olan ikinci Ayrıştırma Tesisinde çöp işlenmeyecek. Burada plastik, pet, kâğıt, metal, cam, karton, naylon ambalaj atıkları yeniden işlenebilecek. Çevreye herhangi bir zararı olmayacak” ifadelerini kullandı.