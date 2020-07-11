Başakşehir Belediyesi faaliyet raporu kabul edildi

Başakşehir Belediyesi’nin 2019 yılı Faaliyet Raporu ile 2019 yılı Mali Yılı Kesin Hesabı belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası’ndaki Meclis Salonu’nda gerçekleşen meclis toplantısında, Başakşehir Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu ile 2019 yılı Mali Yılı Kesin Hesabı ele alındı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, görüşmeler esnasında meclis üyelerinin bulunduğu sıraya geçti. Daha sonra kürsüye gelen Kartoğlu, belediyeciliğin aynı zamanda bir kaynak üretme işi olduğunu söyledi.

“Sağlığın başkenti olacağız”

Başakşehir’in sağlığın başkenti olacağına inandığını kaydeden Kartoğlu, "İlçemize kazandırdığımız Avrupa’nın en büyüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yollarını normalde İBB’nin yapması gerekirken onlar yapmadıkları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız yaptı. Şimdi de ilçemizdeki metro ağları yine bakanlığımız tarafından bitiriliyor" dedi.

“Parlayan yıldız olmaya devam edeceğiz”

CHP’li meclis üyelerinin eleştirilerini yanıtlayan Kartoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibi ile birlikte Başakşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiğini dile getirerek, “Biz onlardan, önceki yönetimin başlattığı projeleri tamamlamalarını talep ettik ama yapmadılar. Vergi yüzsüzleri listesinin ilk sıralarında CHP’li belediyeler var. Biz ise borcumuzun 12 katı öz varlığa sahibiz. Borcundan fazla malı olan bir belediye nasıl sizin iddia ettiğiniz gibi batmak üzere olacak? Başakşehir Belediyesi olarak parlayan yıldız olmaya, mutluluğun şehri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.