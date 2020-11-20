Başakşehir Belediyesi İzmir’de çalışmalara katıldı

Başakşehir Belediyesi, İzmir depreminin ardından sahaya inerek hasar tespit çalışmalarına katıldı. Aynı acıların yeniden yaşanmaması için yola çıkan ekipler, 382 binada çalışma gerçekleştirdi. Çalışma yapılan bölgede binalardan 5’inin orta hasarlı, 39’unun az hasarlı olduğu tespit edildi.
382 binada çalışma yapıldıBaşakşehir Belediyesi personeli, Karşıyaka ilçesi, Bahriye Üçok, Örnekköy ve Alaybey mahallelerinde toplam 382 yapıda hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Yapılardan 5’inin orta hasarlı, 39’unun az hasarlı olduğu tespit edildi. 338 binanın hasarsız olduğu belirtilen rapor, ekipler tarafından İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler İstanbul’a geri döndü.