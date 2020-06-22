Başakşehir Belediyesi vektörlerle mücadelede öncü

Başakşehir Belediyesi, yaz mevsiminde artan vektörlerle mücadele konusunda son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Biocopter, biodrone ve amfibik araç destekli ilaçlama filosuyla Başakşehir’in her bölgesi sinek ve zararlı haşerelerden arındırılıyor.

Başakşehir Belediyesi, kış mevsimine olduğu gibi yaz mevsiminin şartlarına da hazır. Ekipler, yaz mevsiminde yaşam alanlarında artan sivrisinek, karasinek, tatarcık, bit, pire gibi vektörlerle mücadele etmek için son teknoloji ekipmanlarla çalışmalarına devam ediyor.

16 ilaçlama aracının yanı sıra biocopter ve biodrone ile havadan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde, sisleme aracıyla ise kanalizasyonda ilaçlama çalışmaları yapıyor. Park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan, derelere kadar her bölge kontrol altında tutuluyor, Başakşehirlilerin temiz ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için gece gündüz çalışılıyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarında çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler kullanılıyor.

“İSKİ’ye ait Sazlıdere Barajı’nı da ilaçlayacağız”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, onlarca personelin görev yaptığı 16 araçlık ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı helikopter pistinde ziyaret etti. Ekiplerin yaptığı son çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kartoğlu, İSKİ’nin Sazlıdere Barajı çevresinde ıslah çalışmalarını geciktirmesinden dolayı Başakşehir’in orta mahallelerinden birçok şikâyet aldıklarını söyledi. Başkan Kartoğlu, İSKİ’nin çalışmayı geciktirmesi üzerine Sazlıdere’de ilaçlama çalışmalarını Başakşehir Belediyesi’nin yapacağını söyledi.