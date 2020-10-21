Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı

Başakşehir’de, yaklaşık 7 aydır kapalı olan bilgievlerindeki kütüphaneler alınan tedbirlerle kapılarını yeniden açtı. 7’en 70’e tüm Başakşehirlilerin bir süredir merakla beklediği müzik akademisi, tiyatro akademisi ve BAKMER’de yeni dönem için ön kayıtlar başladı.

Başakşehirli kitap kurtları, Covid-19 nedeniyle ara verilen kütüphanelerine geri döndü. Bilgievlerinde yeniden kitaplarına kavuşan çocuklar, geri dönmenin heyecanını doyasıya yaşadı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında girişte ateşi ölçülen çocuklara hijyen seti de veriliyor. Veliler de alınan tedbirler sayesinde çocuklarını bilgievlerine güvenle getirmenin huzurunu yaşıyor.

Başakşehir Bilgievlerinde uzun bir aradan sonra ön kayıtların başladığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim Şefi Bilal Sekman, “Sağlık Bakanlığının uyarıları doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle dikkat ediyoruz. Önce sağlık diyoruz ve bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz” dedi.

2 salonda randevulu hizmeti

Kütüphanelerde kitap okuma, ödünç alma ve iade-değişim sürecinin de başladığını kaydeden Sekman, “Kütüphaneye gelen kitaplar havalandırılıyor. EBA destek noktaları ile 9 bilgievimizde bu hizmet devam ediyor. Akif İnan ve Güvercintepe Bilgievi’nde çalışma salonları randevu sistemi ile birlikte aktif hale getirdik. Diyetisyen hizmetimiz de aktif bir şekilde devam ediyor. Kısmen aktif ettiğimiz bilgievlerinde ön kayıtlarımız başladı. Aynı zamanda müzik ve tiyatro akademileri, BAKMER ön kayıtlarımız başladı” şeklinde konuştu.

İstediği kitaplara yeniden ulaşabileceğini dile getiren Mihrişah Özdoğan, “7 ay önce bilgievlerinin kapanmasıyla kütüphaneler de kapanmıştı. Bu yüzden istediğimiz kitapları alamıyorduk. Şimdi evde olmayan istediğimiz kitapları yeniden alabiliyoruz” dedi.

Anne Gülşah Özdoğan ise bu açılışın çocuklara psikolojik olarak da destek olduğunu söyledi. Başakşehir Belediyesine teşekkür eden Özdoğan, “Alınan önlemleri yeterli buldum. Ateşimiz ölçülüyor, maskeniz olsa da olmasa da yenisiyle değiştirilebiliyor. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Salgından önce kütüphaneyi sık kullandığını belirten Hilal Şafak, “Yeniden açıldığı için mutluyum, daha fazla kitap okuma imkanım olacak” dedi. Çocuklarını güvenle bilgievlerine gönderebileceğini söyleyen anne Firdevs Özlem Şafak ise, “Bilgievleri açıldığından beri üyesiyiz. Virüs nedeniyle kapalı olması bizim için zor oldu. Açılması bizi çok mutlu etti. Gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyorum. Çocuklarımı güvenle göndereceğim” diye konuştu.

“Kitaplara kavuştuk”

Kitaplara kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Sevdenur İstek, “Sürekli geldiğimiz bir yerdi. Buraya geldiğim için, kitaplara kavuştuğum için çok mutluyum” dedi. Kardeşi Onur İstek ise salgından önce kütüphaneye sık sık geldiğini, kapandığı için üzüldüğünü söyledi. Anne Bahriye İstek de, “Salgından önce sürekli geldiğimiz bir kurumdu. Açıldığı için çok mutluyum. Kitaplara kavuşmak, bilgievini görmek beni mutlu ediyor. Pandemi dönemi evde kalmak çok zordu. Bilgievlerinin açılması çocukların aktivitesi, kitaplara kavuşması açısından çok iyi oldu. Belediyemizin uyguladığı tedbirler, kitapların korunması olsun, girişte ateş ölçümü, dezenfektan olsun tüm önlemler alınmış durumda” ifadelerini kullandı.