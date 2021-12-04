Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi açılıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, engelli bireylere özel olarak hazırlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Hayatı yaşamak ve mutluluğu paylaşmak için hiçbir engelin olmadığını belirten Başkan Kartoğlu, “Merkezimizle birlikte özel komşularımızın, sanatsal potansiyellerini ortaya çıkartarak, sanatla hayatlarına neşe katacağız” dedi.

Başakşehir Belediyesi, sosyal farkındalık projelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Engelli bireylerin hayata olan bakış açılarını değiştirmek ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için Kayabaşı Mahallesi’nde Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu merkezde incelemelerde bulundu.

Sanatın yeni merkezi

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birçok aktiviteyi tek çatı altında toplayacaklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Müzik Eğitim Atölyesi’nde ilgi duydukları enstrümanı gönül rahatlığıyla çalabilecek, Tiyatro Eğitim Atölyesi’nde sahnenin tozunu yutabilecekler. Yazarlık ve Çizerlik Atölyesi’nde ise kelimelerin sınırlarını zorlayacak, kalemleriyle tüm duvarları yıkma fırsatı yakalayacaklar” dedi.

Hayallere açılan en güzel pencere olacak

Engelsiz Başakşehirlilerin hayallerine açılan en güzel pencerenin ve umutlarına giden en güvenli yolun Engelsiz Yaşam Merkezi’nden geçeceğini belirten Başkan Kartoğlu, “Tüm engelleri kaldıran özel komşularımız, Dekoratif El Sanatları Kursu ve Gösteri Sanat Toplulukları Eğitimleri ile becerilerini ortaya çıkartacak. Kendilerini geliştirme imkânına sahip olacak. Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde muhabbetlerini çay ve kahve kokuları eşliğinde yapabilecekleri bir de engelsiz kafemiz olacak” şeklinde konuştu.