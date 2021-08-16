Başakşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi açıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Anadolu irfanının öncülerinden Hacı Bektaş Veli’yi Anma Günü’nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde Hacı Bektaş Veli’nin ismini taşıyan ve içerisinde özel bir alanın da bulunduğu kütüphaneyi kitapseverlerin hizmete açtı.

Başakşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıl dönümünde ilçeye anlamlı bir eser kazandırdı. Bahçeşehir Mahallesi’nde kurulan ve Anadolu’nun manevi mimarlarından olan Hacı Bektaş Veli’nin ismini taşıyan kütüphane, törenle kitapseverlerin hizmetine açıldı.

“7’den 70’e okuyacak, bilgi hazinemizi her geçen gün genişleteceğiz”

Anadolu irfanının öncülerinden Hacı Bektaş Veli’nin ismini taşıyan kütüphaneye tüm Başakşehirlileri davet eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kitapseverlerimizin merakla beklediği kütüphanemizi hizmete açtık. Hacı Bektaş Veli’nin ismini, yine ilim üzerine kurulmuş bir mekanda yaşatacağız. Boğazköy yürüyüş yolunun yanında yer alan kütüphanemizi, Hacı Bektaş Veli’yi Anma Günü’nde Başakşehirlilerin hizmetinize açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okuyup okutmak için ilçemizin dört bir yanına kütüphane açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. 7’den 70’e okuyacak, bilgi hazinemizi her geçen gün genişleteceğiz” diye konuştu.

“Harika bir kitap bahçesi yapılacak”

Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi’nin 2 bin kitap kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Kütüphane içerisine Hacı Bektaş Veli’yi anlatan ve 120 eserden oluşan özel bir alan da hazırladık. Kütüphanenin dışında ise, kitapseverlerin açık havada keyifli bir vakit geçirmesi için, harika bir kitap bahçesi yapılacak” dedi.

“Yeni projeleri hayata geçiriyoruz”

Bahçeşehir’de hayata geçirilecek olan yeni projeler hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Marmaray’a ring seferlerimiz kısa süre içerisinde başlayacak. Bu kapsamda Bahçeşehir Tren İstasyonu’muzu tamamladık ve deneme seferlerimize başladık. Yapım çalışmaları devam eden yollarımızla birlikte ulaşımda da öncü ilçe konumunda olacağız. Çalışmaları devam eden yürüyüş ve bisiklet yollarımızla birlikte pedalları mutluluk ve huzura çevireceğiz” ifadesini kullandı.