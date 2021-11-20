Başakşehir Radyo Akademi’de 6. dönem başladı

Başakşehir Belediyesi, mutluluğun sesine yeni sesler katmaya devam ediyor. Başakşehir Radyo Akademi’de 6’ncı dönem eğitimleri başladı. Kursiyerler, ilk ders gününde usta radyocularla bir araya geldi.

Başakşehir’de mutluluğun sesine yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi’nin 6’ncı döneminde 20 kursiyerin eğitimleri başladı. Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde eğitim alacak radyocu adayları, yeni dönemin ilk dersinde bir araya geldi.

Deneyimli radyoculardan eğitim alacaklar

Türkiye’nin deneyimli radyocuları, Başakşehir Radyo Akademi’nin yeni eğitim döneminde kursiyerlere eğitim vermek için bir araya geldi. 6 hafta sürecek eğitimlerin ilk gününde; Akif Özcan kurumsal iletişim ve reklam, Fulya İmik radyo tarihi ve Podcaste, Cezayir Doğan diksiyon, Doğancan Özadlı prodüksiyon teknikleri ve program içeriği, Fatih Yıldırım radyo programı yapımcılığı ve Alper Altun ise radyoda haber teknikleri derslerinde kursiyerlere tecrübelerini aktardı.