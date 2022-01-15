Başakşehir Radyo ve Dublaj Akademilerinde yeni dönem başladı

Başakşehir’de Yeni Medya Akademi’de eğitimler ilgiyle sürüyor. Başakşehir Radyo Akademi’de yedinci, Dublaj Okulu’nda ikinci dönem başladı. Alanında uzman isimlerin verdiği eğitimlerle sektöre yeni sesler kazandırılacak.

Başakşehir Yeni Medya Akademi, çalışmalarına devam ediyor. Başakşehir Dublaj Okulu ve Radyo Akademi’de yeni dönem dersleri başladı. Dublaj Okulu ve Radyo Akademi’de eğitim alan öğrenciler dizi, film ve radyoya sesleriyle katkı sağlayacak.

Dublaj ve radyonun ustaları Başakşehir’de eğitim veriyor

Dublaj Okulu’nda sektörün önemli isimleri kursiyerlere deneyimlerini aktaracak. Dublaj ve seslendirmede Uğur Babürhan, reklam ve fragman seslendirmelerinde İbrahim Elden, diksiyon ve etkili konuşmada ise Tevfik Sütay, yeni dönemde yer alarak 20 kursiyeri dublaj sektörüne kazandıracak. Radyo Akademi’de de Süper FM’den Doğancan Özadlı prodüksiyon ve program teknikleri, Kral FM’den Kanki Canbaz radyoda program yapımcılığı, TRT’den Tayfun Öcal radyoda haber teknikleri, TGRT Haber’den Gözde Altıntepe diksiyon, Akif Özcan kurumsal iletişim ve reklamcılık, Yonca Baygın ise radyo tarihi ve Podcast derslerinde 20 kursiyerle tecrübelerini paylaşacak.

Dublaj Okulu ile sektörde ses çeşitliliği artacak

Dublaj sektöründe yer alan isimlerinden Uğur Babürhan, “Başakşehir Dublaj Okulu, bu işe gönül vermiş insanları sektörün önemli isimleriyle buluşturulup, dublaja yeni yeteneklerin katılmasına ve ses çeşitliliğinin daha da arttırılmasında önemli bir faydası olacağına inanıyorum. Kursumuzda kadın katılımcıların daha yoğun olması bize mutluluk veriyor. Özellikle dublajda kadın seslerinin çeşitliliğini zenginleştirmek her sektörde olduğu gibi dublaj sektöründe de önemli. Dublajda kadınlarla birlikte çoğalarak büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

“Eğitimler çok keyifli”

Dublaj Okulu öğrencisi Yeliz Gökbaş, “Başakşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir fırsat sundular. Eğitimlerimiz keyifli geçiyor. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu eğitimlere katılması gerekir. Hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Dublajı çok seviyorum. Ayrıca değerlendirmek istedim. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Enes Malik Bayraktar ise Başakşehir Dublaj Okulu’nun kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

“İmkanlar ve ortam çok güzel”

Radyo Akademi öğrencisi Okan Gürel, “Derslerimiz ilk gün olmasına çok güzel başladı. Sektörden isimlerin burada ders veriyor olması bizlere daha fazla şey katacaktır. Buradaki imkanlar ve ortam da çok güzel. Severek ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Burada Radyo Başakşehir’de yayın yapmak istiyorum. Büyük bir radyo stüdyosu, radyo aracı var. Bunlar beni cezbetti” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Başakşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Yeni Medya Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Akademi ve Sinema Okulu’nda eğitimler sürüyor.