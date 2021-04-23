Başakşehir’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Başakşehir’de coşkuyla kutlandı. Bahçeşehir Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenin ardından Başakgiller ve bando takımı, üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Türk milletinin bağımsızlık ve milli mücadelesinin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Başakşehir’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Bahçeşehir Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte çok sayıda Başakşehirli katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreninin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri daha sonra Başakgiller ve bando takımının şehir turuyla devam etti. Üstü açık otobüste dans eden Başakgiller ve bando takımının çaldığı çocuk şarkıları ile minik yürekler 23 Nisan’ı doyasıya eğlenerek geçirdi.