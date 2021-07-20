Başakşehir’de açık havada bayram namazı coşkusu

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te kılınan bayram namazında buluşturdu. Binlerce Başakşehirli bayram coşkusunu paylaştı, Türkiye’nin birlik ve beraberliği için hep birlikte dua etti.
Binlerce Başakşehirli saf tuttu
Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te bulunan namaz alanına aileleriyle birlikte gelen Başakşehirliler, bayram namazı öncesi sohbet ve Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Manevi atmosferde bayram sabahını idrak etmenin mutluluğunu yaşayan ilçe sakinleri, Türkiye başta olmak üzere tüm İslam alemi için ellerini semaya açtı.Yapılan duaların ardından Başakşehir’in manevi atmosferinde bayram namazına geçildi. Binlerce Başakşehirli bayram namazını hep birlikte kıldı. Başakşehir Millet Bahçesi’nde kılınan bayram namazına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde bayramlaştı. Başakşehir Belediyesi, organizasyonda vatandaşlara tek kullanımlık seccade, lokum ve su ikram etti.