Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde olan Başakşehirliler, 5 Haziran Cuma akşamı Fatih Terim Stadyumu otoparkında bir araya gelerek, arabada sinema izlemenin keyfini yaşayacak. Başakşehir Belediyesi’nin “filmin keyfini sür” sloganıyla düzenleyeceği etkinlikte konuklara patlamış mısırın yanı sıra çay ve gazoz ikram edilecek.
Başakşehir’de arabada sinema akşamları başlıyor
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, SALGIN DÖNEMİNDE UZUN SÜREDİR EVLERİNDE OLAN İLÇE SAKİNLERİ İÇİN ‘ARABADA SİNEMA’ ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR.
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