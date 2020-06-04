banner3088

Başakşehir’de arabada sinema akşamları başlıyor

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, SALGIN DÖNEMİNDE UZUN SÜREDİR EVLERİNDE OLAN İLÇE SAKİNLERİ İÇİN ‘ARABADA SİNEMA’ ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR.

Başakşehir’de arabada sinema akşamları başlıyor

Başakşehir Belediyesi, salgın döneminde uzun süredir evlerinde olan ilçe sakinleri için ‘arabada sinema’ etkinliği düzenliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde olan Başakşehirliler, 5 Haziran Cuma akşamı Fatih Terim Stadyumu otoparkında bir araya gelerek, arabada sinema izlemenin keyfini yaşayacak. Başakşehir Belediyesi’nin “filmin keyfini sür” sloganıyla düzenleyeceği etkinlikte konuklara patlamış mısırın yanı sıra çay ve gazoz ikram edilecek.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3211

banner3152

banner3196