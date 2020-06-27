Başakşehir’de başarıya engel yok

Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye giren engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Engelli adaylar özel araçlarla evlerinden alınarak sınav merkezlerine götürüldü.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, YKS öncesi engelli adayları tespit ederek sınav merkezlerine ulaşımları konusunda kapsamlı bir çalışma yaptı. Tekerlekli sandalye için özel yapım asansörü bulanan minibüslerle evlerinden alınan engelli üniversite adayları ile refakatçileri sorunsuz bir şekilde sınava girecekleri okula ulaştırıldı.

“Hedefim bilgisayar mühendisliği”

Güvercintepe Mahallesinde ikamet eden üniversite adayı Cumali İlbars, evinden alınıp Gaziosmanpaşa’daki okula götürülen üniversite adaylarındandı. Başakşehir Belediyesinin EKPSS kursuna da devam eden İlbars, başta YKS transferleri olmak üzere engelli bireylere yönelik geliştirdiği projeler için Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkür ederek, “YKS’ye giren tüm adaylara başarılar diliyorum, hedefim bilgisayar mühendisi ya da yazılımcı olmak. Başakşehir’de sınava engel yok, her şey için teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kendi imkânlarımızla gelmemiz zordu”

Cumali İlbars’ın babası Recep İlbars da, Başakşehir Belediyesinin ücretsiz ulaşım hizmeti hakkında, “Başakşehir Belediyesi daha önce Cumali’nin apartmandan aşağıya rahatça inebilmesi için balkonumuza asansör yaptırmıştı. Şimdi de oğlumun sınav yerine rahatlıkla gelmesine vesile oldu. Eğer böyle olmasaydı sınava kendi imkânlarımızla gelmemiz çok zordu. Başkanımız Yasin Kartoğlu’na çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

YKS’ye giren engelli üniversite adayları sınav sonrasında evlerine bırakıldı.