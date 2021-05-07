Başakşehir’de camilerde bayram hazırlığı başladı

Başakşehir’de, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala camilerde hummalı bir çalışma başladı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 128 camide çevre düzenlemesi ile kent mobilyalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.
128 caminin bahçesi yenileniyorİlçe genelindeki 128 caminin bahçesinde bulunan süs bitkilerine form veriliyor. Çim alanlarda biçim, fidan diplerinde çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları yapılıyor. Eskiyen kent mobilyalarından bazıları tamir ediliyor tamir edilemeyecek durumda olanlar ise yenileriyle değiştiriliyor. Camilerde başlatılan çalışmalar bayrama kadar devam edecek.