Başakşehir’de camilerde bayram hazırlığı başladı

Başakşehir’de, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala camilerde hummalı bir çalışma başladı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 128 camide çevre düzenlemesi ile kent mobilyalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.

Başakşehir’de camilerde bayram hazırlığı başladı
banner3909

Başakşehir’de, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala camilerde hummalı bir çalışma başladı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 128 camide çevre düzenlemesi ile kent mobilyalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.

Başakşehir’de camiler Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesinde ilçedeki camilerin yeşil alanlarında bakım çalışması başlattı. İlk düzenleme ve bakım çalışması Kayaşehir Mehmet Şükrü Paşa Camii’nde yapıldı.

128 caminin bahçesi yenileniyor

İlçe genelindeki 128 caminin bahçesinde bulunan süs bitkilerine form veriliyor. Çim alanlarda biçim, fidan diplerinde çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları yapılıyor. Eskiyen kent mobilyalarından bazıları tamir ediliyor tamir edilemeyecek durumda olanlar ise yenileriyle değiştiriliyor. Camilerde başlatılan çalışmalar bayrama kadar devam edecek.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Polis ile alkollü sürücü arasında yaşanan kovalamaca...
Polis ile alkollü sürücü arasında yaşanan kovalamaca...
  1. ASAYİŞ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841