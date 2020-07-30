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Başakşehir’de camilerde bayram temizliği

SOSYAL MESAFE KURALINA UYGUN KILINACAK OLAN BAYRAM NAMAZI ÖNCESİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, CAMİLERDE TEMİZLİK YAPTI. CAMİLERİN İÇERİSİNDEKİ HALILAR, AYAKKABILIKLAR VE ŞADIRVANLAR DEZENFEKTE EDİLİRKEN, CAMİ AVLULARI DA DETERJANLI TAZYİKLİ SUYLA YIKANDI.

Başakşehir’de camilerde bayram temizliği

Sosyal mesafe kuralına uygun kılınacak olan bayram namazı öncesi Başakşehir Belediyesi, camilerde temizlik yaptı. Camilerin içerisindeki halılar, ayakkabılıklar ve şadırvanlar dezenfekte edilirken, cami avluları da deterjanlı tazyikli suyla yıkandı.

Başakşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik için kolları sıvadı. Çalışmalar Başakşehir Merkez Camii ve İmam-ı Azam Camii’nde başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, cami avlularını deterjanlı tazyikli suyla yıkadı. Ardından Başakşehir Belediyesi personeli cami avlusunu su birikintilerinden arındırdı, köşe bucak temizlik yaptı. Yıkama ve durulamanın ardından yıpranan sosyal mesafe etiketleri 2 metre aralıklarla yeniden yapıştırıldı.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ise çevreye ve insanlara zararsız dezenfektanla cami içindeki halıları ve ayakkabılıkları dezenfekte etti. Özel tulumlarını giyen görevliler, ilçe sakinlerinin sağlığı için camilerde titiz bir çalışma yürüttü. Başakşehir’deki camiler, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından bayram namazına hazır hale getirildi.

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