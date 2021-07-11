Başakşehir’de çocuklara özel yaz etkinlikleri

Başakşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Başakşehirli çocuklar bir yanda sahne şovlarıyla doyasıya eğleniyor, diğer yanda birbirinden güzel animasyon filmlerini açık havada izleme fırsatı buluyor.

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında yaz etkinliklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet’te kurulan etkinlik alanlarında çocuklar doyasıya eğleniyor. Cuma ve cumartesi günü Bahçeşehir Gölet ve Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlen etkinliklere yoğun katılım oldu. Aileleri ile birlikte etkinliklere katılan Başakşehirli çocuklar için ilk olarak açık hava platformunda birbirinden eğlenceli sahne şovları yapıldı.

Çocuklar, daha sonra etkinlik alanlarında kurulan dev ekranlarda dünyada gişe rekorları kıran “Buz Devri” adlı animasyon filmi hep birlikte izledi. Büyük beğeni toplayan etkinlik, Başakşehirlilerden tam not aldı. Covid-19 salgını kapsamında uzun süredir

sosyal mesafeli bir hayat yaşadıklarını ifade eden Başakşehirliler, yaz etkinliklerinin başlaması ile birlikte açık havada hem eğlendiklerini hem de keyifli bir gün geçirme imkanı bulduklarını ifade ettiler.