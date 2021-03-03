Başakşehir’de dev eğitim külliyesi son aşamaya geldi

Başakşehir’in ilk fen lisesinin içinde olduğu Bahçeşehir Eğitim ve Yaşam Vadisi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hayırsever Demiröz ailesi tarafından yapılan dev eğitim külliyesinin mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor.

47 dönüm arazi üzerinde yükselen Bahçeşehir Eğitim ve Yaşam Vadisi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. Bünyesinde 12 derslikli ilkokul ve ortaokul, 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurtları, huzurevi, aile sağlığı merkezi ve 150 kişilik mescidin yanı sıra 20 dersliğe sahip Başakşehir’in ilk fen lisesi bulunan eğitim ve yaşam vadisi, Mayıs ayında teslim edilecek.

Çınarlar ve fidanlar bir arada olacak

Dev eğitim külliyesi, aynı zamanda sosyal proje olma özelliğine de sahip. 50 yataklı huzurevi ile çınarların gençlerle bir arada olması amaçlanıyor. Böylece çınarların hem kendilerini yalnız hissetmemesi hem de mutlu olması sağlanacak.

Eğitim ve yaşam vadisinde 8 bin metrekarelik bir koru da olacak. Eğitim ve sosyal yaşam alanlarıyla 7’den 70’e herkesin keyifli ve kaliteli vakit geçirmesi sağlanacak. Proje kapsamında inşa edilen 8 binadan 6’sı Mayıs ayında tamamlanarak teslim edilecek. Erkek öğrenci yurdu ve huzurevinin ise yaz aylarında bitilmesi planlanıyor. Araç sahiplerinin problem yaşamaması için aile sağlığı merkezinin önündeki geniş alana ise otopark yapılacak.