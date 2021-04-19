Başakşehir’de her gün gönül sofraları kuruluyor

Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca evlerinde yemek hazırlamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşlara, sıcak yemek desteği sağlıyor. İlçe genelinde tespit edilen vatandaşlara 3 çeşit yemek, tatlı ve içecekten oluşan iftariyelikler ulaştırılıyor.
30 gün boyunca devam edecekİlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmada ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra yemek yapmakta zorluk çeken engelli vatandaşlara da hizmet veriliyor. 3 çeşit yemek, tatlı ve içecekten oluşan iftariyelik ile Ramazan ayı boyunca her gün Başakşehirli ihtiyaç sahiplerinin sofrasına konuk olunuyor.