Başakşehir’de İstiklal Marşı coşkusu

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümü Başakşehir’de coşkuyla kutlandı. Lise öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisini ve milli mücadele dönemini konu alan tiyatro oyunu ayakta alkışlandı.

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 101’inci yıl dönümünde unutulmaz bir sahne gösterisine imza attı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı dönemini sahneye taşıdı. Öğrencilerden oluşan İstiklal Marşı korosu ise konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

Milli mücadele ruhu yeniden yaşatıldı

Edebiyat kulübünün İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümü için yaptıkları hazırlık çalışmalarını anlatan oyunun her sahnesi, izleyenleri milli mücadele dönemine götürdü. Sahne ve dekorlarıyla büyük beğeni toplayan oyuna Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emir Efe Ergüt’ün, milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anlatması ve şiirlerini okuması damgasını vurdu. Konukların bir an olsun sahneden gözünü ayırmadığı oyun, ayakta alkışlandı. Tiyatro gösteriminin ardından İstiklal Marşı korosu sahneye çıktı. İstiklal Marşı’nı gür bir sesle okuyan öğrencilere seyirciler de hep bir ağızdan eşlik etti.