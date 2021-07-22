Başakşehir’de köşe bucak kurban temizliği

Başakşehir Belediyesi, Kurban bayramı vesilesiyle kesim yapılan alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Tüm önlemler alındıKurban kesim alanlarının çevresi son teknoloji temizlik araçları eşliğinde yıkandı. Kurban atıklarının bırakıldığı konteynerler ise detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Karasinek ve sivrisinek gibi vektörlerin oluşumunun önüne geçilmesi ve Başakşehirlilerin keyifli bir bayram geçirmesi için ilaçlama çalışmaları yapıldı. Yapılan ilaçlama çalışmalarında çevreye ve insanlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıldı.