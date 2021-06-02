Başakşehir’de LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

Başakşehir Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ilçe gelenindeki 55 okulda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Öğrencilerin sağlığı için 563 sınıf ve ortak kullanım alanı, insan sağlığına zararı olmayan ürünlerle dezenfekte edildi.
İnsan sağlığına zararsız ürünler kullanıldıBaşakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel tulumlarını giyerek insan sağlığına zararsız alkollü dezenfektanlarla sıralardan oyun gruplarına, tuvalet ve camlardan duvarlara kadar öğrencilerin kullanacağı tüm alanları dezenfekte etti.