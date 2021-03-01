Başakşehir’de okullar yüz yüze eğitime hazır

Başakşehir Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi okullardaki çalışmalarını tamamladı. İlçe genelindeki 87 eğitim kurumunun bahçelerinde bulunan basketbol potaları yenilendi, çimler biçilerek çevre düzenlemesi yapıldı.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yüz yüze eğitime hazırlanan 87 eğitim kurumunun bahçesinde bakım-onarım ve tadilat çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okulların bahçelerinde bulunan ağaçları budadı. Sert zemin temizliği, çapa ve yabani ot temizliği gibi periyodik bakım çalışmaları yapıldı. Ayrıca eğitim kurumlarının bahçelerinde bulunan bank ve çöp kutuları da temizlendi.