Başakşehir’de sosyal konut projesinin temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi

Başakşehir’de hayata geçirilen sosyal konut projesinin temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi. 752 konutun inşa edileceği projenin temel atma törenine katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Projemizi hızlıca bitirip vatandaşımızın bu sıcak ve mutlu yuvalara kavuşmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başakşehir’de toplam 752 konutun inşa edileceği sosyal konut projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Başakşehir Belediyesinin destekleri ile yapılan proje Başakşehir’in en merkezi konumlarından birinde inşa edilecek. Bahçeşehir 2’nci Kısım’da gerçekleştirilen temel atma törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Akar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pamuk ve şirket yetkilileri katıldı. Protokol konuşmalarının yapıldığı törende proje için dua edildi. Daha sonra Başkan Kartoğlu ve Akar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Pamuk birlikte butona basarak ilk temeli beraber attılar.

İlçede yaşayan ailelerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan projede 2+1 kapalı mutfak, 2+1 açık mutfak ve 3+1 daireler üretilecek. Hak sahiplerinin kura ile belirlendiği sosyal konut projesinin; rahat ve kolay ulaşımı, kendine ait korusu ve yeşil alanları, eşsiz göl manzarası ve spor alanlarının yanı sıra ticari alanları ile beraber sakinlerine yeni bir yaşamın anahtarını sunması bekleniyor.

“Sıcak bir yuva herkesin hakkı”

Başakşehirli vatandaşların projeyi sahiplendiğini dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yuvam Başakşehir projesi sosyal bir proje olduğu için bizim için çok önemli. Konut projeleri ile ilgili farklı projelerimiz de var ama sosyal proje olması belediyemiz için çok önemli. Daha önemlisi geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığımız Yuvam Başakşehir Projesi’nin 315 konuta 12 bin 800 rekor başvuru olması beni çok mutlu etti. Çünkü vatandaşımız gerçekten teveccüh etti ve projeyi sahiplendi. Biz de bugün temel atmasını gerçekleştirdik. Projemizi hızlıca bitirip vatandaşımızın bu sıcak ve mutlu yuvaya kavuşmalarını sağlayacağız. Özellikle bu projeden sonra bizlere ‘Yenileri yok mu’ diye de vatandaşlarımız ısrarcı oldu. Sıcak bir yuva herkesin hakkı" diye konuştu.

“Belki de Türkiye’de ilk denenen projelerden biri olacak”

Vatandaşların oturduğu yapı stokunu mahalle bazlı dönüşüm projesiyle depreme dayanıklı binalar üreterek değiştireceklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bizim daha önce vatandaşımıza kısmen duyurduğumuz ama 2021 yılı içerisinde inşallah lansmanını da yapacağımız mahalle bazlı dönüşüm projesi, belki de Türkiye’de ilk denenen projelerden biri olacak. Biz vatandaşımızın sahip olduğu yapı stokunu depreme dayanıklı ve daha emin binalar üreterek değiştireceğiz. Başakşehirimiz bölge yapısı olarak kayalık bir bölge. İstanbul’un en şanslı ilçelerinden biri. Yapı stoku olarak kısmi problemleri var. Bahsettiğimiz kısmi problemlerini çözerse belki de depreme en hazırlıklı ilçe olacak. Bu bizim en büyük gururumuz olacak" dedi.

“Projeyi 2 yılda tamamlayacağız”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve projeye teveccüh eden vatandaşlara teşekkür eden Akar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pamuk, “Projemiz kapsamında inşa edeceğimiz 752 mutlu yuva ve 40 ticari üniteyi 2 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 2022 yılı sonunda böyle güzel bir günde hak sahiplerinin anahtarlarını teslim etmek nasip olur" şeklinde konuştu.