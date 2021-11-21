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Başakşehir’de Tuğçe Kandemir rüzgarı esti

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Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen isimlerinden Tuğçe Kandemir’i hayranlarıyla buluşturdu.

Başakşehir’de Tuğçe Kandemir rüzgarı esti
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Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen isimlerinden Tuğçe Kandemir’i hayranlarıyla buluşturdu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Tuğçe Kandemir, Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Başakşehir kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Başakşehir’de hayranlarıyla buluştuğu için hayli mutlu olduğunu ifade eden sanatçı, “Kurban olduğum”, “El âlem” ve “Yelkovan” gibi sevilen şarkılarını söyledi. Kandemir’e müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Tuğçe Kandemir, konser öncesinde Radyo Başakşehir’de “Malice” adlı kültür sanat sezonu konser özel programına konuk oldu. Yılsonuna kadar yeni bir single çıkaracağının müjdesini veren sanatçı, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nin sahnesini çok beğendiğini söyledi.

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